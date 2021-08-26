Известные певицы Слава Каминска и Анна Седокова, а также голливудская актриса Дженнифер Энистон откровенно рассказали о своих пластических операциях

Как известно, многие знаменитости прибегают к помощи пластических операций и других косметических вмешательств для того, чтобы достичь своего «идеала» внешности. Такие методы используют как украинские, так и зарубежные звезды. Рассказы о знаменитостях, решившихся на пластику, появились на странице шоу «Зірковий шлях» в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Одной из тех, кто не скрывает манипуляций со своей внешностью, оказалась экс-солистка «НеАнгелов» Слава Каминская. Певица сама рассказала, что прошла процедуру липосакции. Также артистка увеличила грудь и изменила форму носа.

«Уже 13 лет меня все устраивает, даже очень», - заявила Каминская.

Не всегда была довольна собой и экс-солистка ВИА Гры украинского происхождения Анна Седокова. Она прибегла к липосакции еще в 21 год – после рождения ребенка. Позже проблема неидеальных форм снова заставила певицу комплексовать, однако в этот раз она разобралась с ней уже собственными усилиями.

Впрочем, не все звезды готовы открыто говорить о своих операциях. Так, 52-летняя американская актриса Дженнифер Энистон явно не выглядит на свой возраст. При этом она утверждает, что делала только две операции, и то – из-за искривления носовой перегородки.

«Это лучшее решение. После операций я начала спать, как младенец», - признается звезда.

Напомним, Слава Каминская в корсете превратилась в эффектную"фурию", покорив выступлением.

Как сообщала Politeka, Слава Каминская в прозрачном наряде неожиданно защебетала на украинском языке.

Также Politeka писала, что Каминская удивила печальным откровением после развала "НеАнгелов" и отпуска с бывшим мужем.