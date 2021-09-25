Экс-солистка дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская похввасталась новым образом

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Слава Каминская, которая после распада группы "НеАнгелы" начала сольную карьеру, и теперь выступает себе сама продюсер и спонсор, поделилась новым фото в Инстаграм.

Слава Каминская, которую привыкли видеть с ярко рыжими волосами, предстала в новом образе – брюнетки.

Такие перемены внешности вызвали неоднозначную реакцию.

«Блин, я подумала что это Ирина Понаровская😂но мне нравитесь вы в таком виде🔥 что-то в этом есть», «Классно черный цвет волос», «Как вы здесь похожи на училку)) особенно кольца- прям моя географичка😂 Очень интересный образ», «Черный цвет не твоё :), образ 🔥», - пишут в комментариях.

Напомним, группа "НеАнгелы" в 2021 году объявила о завершении работы спустя 15 лет существования. При этом известно, что группа продолжит выступать, но исключительно на частных мероприятиях.

Напомним, экс-солистку "НеАнгелов" Каминскую после развода засняли с известным экс-нардепом.

Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" залезла под душ и рассказала о новом для себя опыте: "Для первого раза..."

Также Politeka писала, что Каминская честно рассказала о причинах распада "НеАнгелов" и кто теперь ее продюсер.