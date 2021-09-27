Украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", восищает своими эксперементами с внешностью

Как пишет Politeka.net, не так давно Слава Каминская и Виктория Смеюха рассказали о развале группы "НеАнгелы". После этого Слава занялась сольной карьерой и выпустила несколько синглов.

Также Каминская после распада «Неангелов» отличилась экспериментами с внешностью. Ранее певица продемонстрировала короткую стрижку и прямую челку на голове. Также она блистала в сиреневом парике.

А выпустив композицию «Подзвони», она предстала в образе брюнетки с короткой стрижкой.

Отметим, в Сети продолжают комментировать такой образ Каминской.

«Как тебе идёт», «Какая же ты хорошая», «Вам идёт новый образ», «Образ бомба!!! Есть что-то от ранней Ирины Понаровской (советская и российская джазовая и эстрадная певица, киноактриса, телеведущая, - ред.), круто», «Какая вы красивая», - пишут в комментариях.

Напомним, экс-солистку "НеАнгелов" Каминскую после развода засняли с известным экс-нардепом.

Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" залезла под душ и рассказала о новом для себя опыте: "Для первого раза..."

Также Politeka писала, что Каминская честно рассказала о причинах распада "НеАнгелов" и кто теперь ее продюсер.