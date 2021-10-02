Певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", поделилась совместным фото с бывшим мужем

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская является известной певицей, которая не так давно начала строить сольную карьеру после развала группы "НеАнгелы". Звезда с 2019 года находится в разводе. От мужа Эдгара Каминского у певицы двое детей.

Несмотря на развод Слава снова появилась в компании бывшего мужа. Каминская опубликовала фотографию, где вместе с Эдгаром и детьми гуляет по Киеву. Звезда прижалась к бывшему мужу, а рукой держала дочь.

"Папа, мама и миниатюрки в подарок", - написала Слава.

Фанаты поставили более 21 тысячи лайков и написали комментарии:

"Семья в сборе", "Классные. Вот эта фотография очень хорошая", "Моя любимая семья", "Любимая, горжусь твоей мудростью. Вы пример", "Действительно: дочка- копия мама, сынок- папа", "Счастливые родители(независимо от того вместе или нет)-счастливые дети (без психолога в будущем)))".

Напомним, Каминская из «НеАнгелов» пожаловалась на мужчину, который заставил ее попотеть

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