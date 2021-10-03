Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская показала, как похудела за время усердной работы в спортзале

Артистка привыкла держать себя в форме и постоянно следит за тем, чтобы не набрать лишнего. Причем Каминская рассказывала, что когда она понимает – она расслабилась и не следовала ограничениям довольно долго, то ей сразу нужно брать себя в руки.

Дело в том, что у звезды есть свои параметры красоты, которых она придерживается. В особенности это касается ее веса. Недавно Слава объявила, что планирует сбросить несколько лишних кг снова, поэтому начала часто ходит в спортзал.

Тренировки Каминская устраивает с тренером и уже есть первые результаты – артистка сбросила пять килограмм, поэтому поспешила поделиться результатами преображения.

«Тренируйся и приводи свою тушу в порядок!» - высказалась под серией кадров Слава и показала еще раз фигуру.

Ранее мы писали, что в ечером в среду Слава отправилась в спортзал и продемонстрировала поклонникам, как работает над фигурой. Певица снимала себя на видео прямо во время тренировки.

«Тяжело…восемь, девять, двадцать…Бобик сдох», - произносит на кадрах Каминская, стараясь выполнять упражнения, но под конец она уже просто лежит на коврике, не двигаясь.

Певица также пожаловалась на своего требовательного тренера, который не давал ей отлынивать.

Напомним, Каминская из «НеАнгелов» в новом образе стала похожей на известную советскую певицу.

Как сообщала Politeka, Каминская из «НеАнгелов» с новой прической превратилась в учительницу.

Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" залезла под душ и рассказала о новом для себя опыте.