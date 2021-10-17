Украинская актриса и певица, бывшая солистка «НеАнгелов» Слава Каминская очаровала яркими осенними фотографиями со своей 5-летней дочкой Лаурой.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у 37-летней Каминской появилась серия фотографий, сделанных во время прогулки в ботаническом саду. Артистка позировала в теплой уютной одежде зеленых оттенков, а ее дочка была одета в желтых тонах. Фотографии с прогулки получились невероятно атмосферными. Как оказалось, свежими фото для Инстаграм Каминскую порадовал ее бывший муж Эдгар.

«Воскресенье photo by @edgar_kaminskyi», - подписала фото звезда, дав понять, что воскресный день провела в компании с детьми и бывшим мужем.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов.

«Мои любимые!», «Фото какие, а фотограф какой молодец», «Такие дети красивые получаются только в любви! Вы большие молодцы за то, что полюбили друг друга!», «С такой любовью эти фото сделаны... Когда действия действительно говорят больше, чем слова», «Какие яркие цвета!», «Невероятно красивые и милашные фото», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каминская очаровала отношениями с экс-мужем: "Образец для всех пар".

Как сообщала Politeka, Слава Каминская очаровала видом на прогулке с детьми: «Какая атмосфера».

Также Politeka писала, что Каминская удивила вечерними развлечениями с дочкой: «Помешательство».