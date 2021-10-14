Українська актриса і співачка, екс-солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська спантеличила вечірніми розвагами зі своєю 5-річною донькою Лаурою.

Як передає Politeka.net, в Instagram артистка опублікувала кілька сторіс, в яких розповіла, що вирішила подивитися гучний серіал «Гра в кальмара». Як відомо, цей серіал має високе вікове обмеження через присутні в ньому жорстокі сцени.

"Лаур, що ми дивимося з тобою?",- звернулася Камінська до доньки.

"Гру в кальмара", - відповіла та, займаючись своїми справами.

Пізніше артистка опублікувала фото, зазначивши місцем розташування Південну Корею. На знімку вона позувала в ефектному зеленому плащі і сонцезахисних окулярах. Співачка вирішила поцікавитися у шанувальників, що вони думають про шоу.

"Коротше, і я туди ж, це якесь масове божевілля🦑 🦑. Дивилися? Що скажете?",- звернулася вона до фанатів.

"Не дивилася, але всі так активно обговорюють, що доведеться подивитися щоб бути в темі", «дуже жорсткий серіал, зі змістом, чекаю продовження», «мене вистачило на одну серію. Багато крові", - відповіли їй шанувальники.

Нагадаємо, що Камінська заспівала дуетом з красивим бороданем:"До мурашок".

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