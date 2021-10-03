Відома співачка Слава Камінська виклала в мережу відео, як заспівала дуетом зі своїм другом

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Слава Камінська, яка після розпаду гурту "НеАнгели" розпочала сольну кар'єру, нещодавно презентувала першу у своїй кар'єрі україномовну пісню. Тепер же у своєму Instagram співачка виклала ролик, як виконує цю чуттєву композицію в дуеті зі своїм другом Артемом Івановим.

Ролик змонтований так, що Слава сидить у своїй машині, а Артем у своїй і вони ніби дивлячись один на одного, співає її новий хіт. Бородатий хлопець виглядає дуже стильно, ще й відмінно співає українською мовою. Слава, судячи з усього, використовує інста-фільтри, її зображення Чорно-біле, а обличчя трохи спотворене.

Шанувальники тут же почали коментувати відео, відзначаючи, що у Камінської з її другом вийшов відмінний дует: "Вам дуже пасує співати українською", "Просто неймовірний дме! І пісня", "Пора вже дует вам робити", "Мабуть, найкраща твоя пісня! Хоча ти ж знаєш, як я люблю всі інші", "Це виконання ще крутіше! Супер! Талантище обидва", "До мурашок", "Шикарно".

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