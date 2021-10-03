Известная певица Слава Каминская выложила в сеть видео, как спела дуэтом со своим другом

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Слава Каминская, которая после распада группы "НеАнгелы" начала сольную карьеру, недавно презентовала первую в своей карьере украиноязычную песню. Теперь же в своем Instagram певица выложила ролик, как исполняет эту чувственную композицию в дуэте со своим другом Артемом Ивановым.

Ролик смонтирован так, что Слава сидит в своей машине, а Артем в своей и они как будто смотря друг на друга, поет ее новый хит. Бородатый парень выглядит очень стильно, еще и отлично поет на украинском языке. Слава, судя по всему, использует инста-фильтры, ее изображение черно-белое, а лицо немного искажено.

Поклонники тут же принялись комментировать видео, отмечая, что у Каминской с ее другом вышел отличный дуэт: "Вам очень идет петь на украинском", "Просто невероятный дует! И песня", "Пора уже дуэт вам делать", "Пожалуй, самая лучшая твоя песня! Хотя ты же знаешь, как я люблю все остальные", "Это исполнение ещё круче! Супер! Талантище оба", "До мурашек", "Шикарно".

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" ошеломила воспоминаниями из прошлого, яркие кадры: "Судя по цвету волос…".

Как сообщала Politeka, Каминская честно рассказала о причинах распада "НеАнгелов" и кто теперь ее продюсер: "Конечно, жаль...".

Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" удивила неожиданным заявлением: "Всех заставляют это делать...".