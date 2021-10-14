Украинская актриса и певица, экс-солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская озадачила вечерними развлечениями со своей 5-летней дочкой Лаурой.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артистка опубликовала несколько сторис, в которых рассказала, что решила посмотреть нашумевший сериал «Игра в кальмара». Как известно, этот сериал имеет высокое возрастное ограничение из-за присутствующих в нем жестоких сцен.

«Лаур, что мы смотрим с тобой?», - обратилась Каминская к дочке.

«Игру в кальмара», - ответила та, занимаясь своими делами.

Позже артистка опубликовала фото, отметив местоположением Южную Корею. На снимке она позировала в эффектном зеленом плаще и солнцезащитных очках. Певица решила поинтересоваться у поклонников, что они думают о шоу.

«Короче, и я туда же, это какое-то массовое помешательство 🦑🦑. Смотрели? Что скажете?», - обратилась она к фанатам.

«Не смотрела, но все так активно обсуждают, что придётся посмотреть чтобы быть в теме», «Очень жёсткий сериал, со смыслом, жду продолжения», «Меня хватило на одну серию. Много крови», - ответили ей поклонники.

Напомним, что Каминская спела дуэтом с красивым бородачом: "До мурашек".

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