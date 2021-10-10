Українська співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", показала фігуру у вузькому боді і розповіла, коли буде досягнутий ідеальний результат.
Як пише Politeka.net, Слава Камінська понад 10 років виступала у складі гурту "НеАнгели", який здобув Всеукраїнську Популярність. Але група припинила своє існування і солістка почала сольну кар'єру, випустивши кілька успішних синглів. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому відео в сторіс Слава показала свою фігурку. Зірка була у вузькому купальнику, покрутившись перед камерою і показавши свої форми у всій красі. Як можна зрозуміти, Камінська була в "спа-палаці".
"Ще 5 кг скинути і буде гармата-ракета", - поділилася планами Слава Камінська під кадрами в сторіс.
Чоловік Пугачової Галкін похвалився сином, який росте його копією: "Зовсім дорослий вже"
Літак з росіянами на борту впав, залишилася лише купа металу: перші деталі і фото
Зірку "Дизель шоу" Булітко довели до сліз прямо на знімальному майданчику: "Обидві руки ліві, та ще й..."
Дружина ведучого шоу "Маска" Остапчука показала їх новий великий будинок в елітному селищі: "А це Вова в нашій спальні"
Судді "Майстер Шеф" Мартиновська і Ярославський оголосили про подію, яку всі чекали: "Нарешті"
Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під публікацією в сторіс Instagram.
Наагадаємо, Камінська з " НеАнгелів» захопила відносинами з колишнім чоловіком
А ще Politeka писала, що Камінська з «НеАнгелів " в маленькому топіку сміливо показала, як скинула 5 кг
Також Politeka повідомляла, що Камінська з "НеАнгелів" возз'єдналася з колишнім чоловіком, сімейне фото