Українська співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", показала фігуру у вузькому боді і розповіла, коли буде досягнутий ідеальний результат.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська понад 10 років виступала у складі гурту "НеАнгели", який здобув Всеукраїнську Популярність. Але група припинила своє існування і солістка почала сольну кар'єру, випустивши кілька успішних синглів. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео в сторіс Слава показала свою фігурку. Зірка була у вузькому купальнику, покрутившись перед камерою і показавши свої форми у всій красі. Як можна зрозуміти, Камінська була в "спа-палаці".

"Ще 5 кг скинути і буде гармата-ракета", - поділилася планами Слава Камінська під кадрами в сторіс.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під публікацією в сторіс Instagram.

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