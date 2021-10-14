Екс-солістка "НеАнгелів", українська співачка Слава Камінська, зачарувала осінніми кадрами на прогулянці з дітьми, викликавши справжнє захоплення у шанувальників.

Як передає Politeka.net, нещодавно Слава покинула колектив "НеАнгели", в якому співала 15 років. Артистка зайнялася сольною кар'єрою і вже випустила кілька пісень. Багато часу артистка приділяє вихованню двох дітей, яких вона народила відомому пластичному хірургу Едгару Камінському. На свіжих фото в Instagram Слава показала, як проводить осінній день з Лаурою і Леонардом в осінньому парку. Камінська поділилася атмосферними знімками, показавши свій стильний лук.

"Ця осінь вразлива тримає за плечі...",- підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили масу приємних відгуків.

"Яка атмосфера", "Як красиво", "Як класно. Слава вогонь", "Ви така красива", «Просто диво», «цей колір вам так пасує», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Камінська презентувала дует з харизматичним бородачем, відео вже в мережі: "До мурашок".

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