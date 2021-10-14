Экс-солистка «НеАнгелов», украинская певица Слава Каминская, очаровала осенними кадрами на прогулке с детьми, вызвав настоящий восторг у поклонников.

Как передает Politeka.net, недавно Слава покинула коллектив «НеАнгелы», в котором пела 15 лет. Артистка занялась сольной карьерой и уже выпустила несколько песен. Много времени артистка уделяет воспитанию двоих детей, которых она родила известному пластическому хирургу Эдгару Каминскому. На свежих фото в Инстаграм Слава показала, как проводит осенний день с Лаурой и Леонардом в осеннем парке. Каминская поделилась атмосферными снимками, показав свой стильный лук.

«Эта осень уязвимая держит за плечи...», - подписала фото звезда.

В комментариях красотке оставили массу приятных отзывов.

«Какая атмосфера», «Как красиво», «Как классно. Слава огонь», «Вы такая красивая», «Просто прелесть», «Этот цвет вам так идет», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каминская презентовала дуэт с харизматичным бородачом, видео уже в сети: "До мурашек".

Как сообщала Politeka, Слава Каминская впечатлила вечерними развлечениями с дочкой: «Массовое помешательство».

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