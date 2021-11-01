Солистка группы Go_A Екатерина Павленко, завоевавшая в этом году сердца поклонников по всей Европе после своего выступления с коллективом на «Евровидении», однозначно ответила на вопрос о совместном выступлении с группой Måneskin.
Этой весной группа Go_A покорила всю Европу своим хитом «Шум». Несмотря на то, что в финале «Евровидения» украинцы заняли только пятое место, по баллам, полученным от зрителей они были вторыми.
Во время самого конкурса украинские музыканты не раз обменивались взаимными комплиментами с победителями конкурса, итальянской группой Måneskin. Оба коллектива также активно намекали на свое возможное сотрудничество в будущем.
В скором времени Måneskin должны выступить в Киеве, в связи с чем слухи о совместном выступлении музыкантов снова набирают силу. Впрочем, в интервью программе «Світське життя» солистка Go_A Екатерина Павленко решила раз и навсегда поставить точку в этом вопросе.
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«Давайте я просто сейчас скажу, что ее не будет и мы навсегда закроем этот вопрос. Мы не смогли решить юридические вопросы, которые касаются лейбла и менеджмента. Пока что группа не готова к сотрудничеству из-за некоторых нюансов юридических вопросов», - рассказала исполнительница.
Она добавила, что европейский музыкальный рынок устроен иначе и дело не в монетизации, а в возможности сотрудничества вообще.
Впрочем Екатерина не исключила возможности выступления дуэтом с итальянцами в будущем, «когда интерес к ним спадет».
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