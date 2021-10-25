Недавно в Украине состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Украина», на красную дорожку которого собрались самые известные звезды украинского шоу-бизнеса.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм программы «Світське життя» появились совместные фото звезд с телеведущей Катей Осадчей. Многие артистки для выхода на красную дорожку выбрали черные наряды. На фото своими модными луками похвастались Екатерина Павленко из Go_A, Тина Кароль, Юлия Санина и другие знаменитости.

«Все самое интересное из-за кулис конкурса «Мисс Украина 2021» в это воскресенье в 18.30 только в «Светской жизни»!», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях зрители оставили массу слов о нарядах своих кумиров.

«Кароль постарела», «Тина красотка», «Катя, посоветуйте всем звездам своего стилиста! Стыдно смотреть!», «Лучше, чем мисс Украина Вселенная», «Наконец будет Тина. Давно уже не было», «Тине Кароль платье не подходит или неудачное фото», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Екатерина Павленко похвалилась странными развлечениями по ночам: "Акт вандализма".

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