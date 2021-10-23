Известные украинские певицы Тина Кароль, Надя Дорофеева и солистка группы Go_A Екатерина Павленко похвастались стильными нарядами во время интервью Кати Осадчей на конкурсе "Мисс Украина".

Как пишет Politeka.net, в Киеве состоялся конкурс красоты "Мисс Украина", на котором побывала и Катя Осадчая. Телеведущая взяла интервью не только у победительницы, но и у звезд шоу-бизнеса.

На официальной страничке программы "Светская жизнь" в Instagram опубликовали фрагменты интервью с певицами Тиной Кароль, Надей Дорофєєвою и солисткой группы Go_A Екатериной Павленко.

Так, на мероприятие Катя Павленко надела длинное черное платье, которое подпоясала поясом. Образ певица дополнила макияжем и стильными кроссовками.

Тина Кароль надела длинное черное платье-рыбку с открытыми плечами и декольте. Образ дополнила макияжем и укладкой. Заметим, что Тина Кароль была одной из членов жюри конкурса.

Надя Дорофеева предстала перед камерами в латексных красных брюках-клеш и латексном черным топе с открытыми плечами и глубоким декольте. К тому же, певица сделала оригинальную прическу и нанесла макияж.

Сама Осадчая одела роскошное красное платье и традиционный шляпка в тон к наряду.

Ранее Politeka писала, что Руслана дала жару с солисткой Go_A на "Маскарад-2", появилось видео: "Просто огонь".

Напомним, что Дорофеева в домашнем наряде показала свой гараж и роскошные авто: "Когда все спрашивают...".

A еще Politeka сообщала, что Тина Кароль покрасовалась гибкостью перед главными красавицами страны: кадры спектакля.