Популярна українська співачка Тіна Кароль показала свою гнучкість і пластику під час виступу на конкурсі «Міс Україна», в мережі з'явилися кадри.

Увечері 21 жовтня артистка стала однією із зірок, які відзначилися виступами на престижному конкурсі краси. Як пише Politeka.net, фрагментами її номера поділилася у своєму Instagram відома українська фешн-фотограф і суддя проекту "Топ-модель по-українські" Соня Плакидюк.

На опублікованих уривках відео можна розглянути, що для виступу Кароль вибрала спокусливий чорне вбрання. Співачка була в боді, колготах і високих чоботях на підборах. Волосся зірки вільно спадало вниз, надаючи їй драматизму.

Кароль з'явилася на сцені в приглушеному світлі і диму. Співачка лежала, вигнувшись між двома невисокими жердинами, на яких їй вдалося знайти точки опори.

Пізніше співачка встала на ноги, ефектно продефілювавши по сцені. Її рухи виглядали плавними і відточеними, а сам виступ вийшов чуттєвим і спокусливим.

Варто відзначити, що зараз Кароль готується до виходу нового альбому під назвою «подвійний рай». Зірка повідомила шанувальникам, що вони зможуть насолодитися новими піснями вже з 29 жовтня.

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