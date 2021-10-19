Певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) умилила новыми кадрами из Британии, где сейчас гостит у своего сына Вениамина.

Веня уже несколько лет учится в престижной школе в Лондоне и живет в украинской семье, а его мама, когда у нее есть возможность, навещает его. Мальчику в ноябре исполнится 13 лет, Тина решила провести время с отпрыском накануне его дня рождения.

Судя по новым кадрам, которыми Кароль поделилась в "сториз" у себя в Инстаграм, они с Веней побывали в музее, где каждый экспонат причудливее другого, передает Politeka.net.

В частности, певица остановилась возле клетки с птенцами - вернее яйцами, из которых те только-только начали вылупляться. Один уже полностью избавился от скорлупы и усердно пищал, другой пока еще проклевывался изнутри яйца.

"Маленький... он только вылупился", - любовалась крохами Тина.

Примечательно, ранее она сравнивала подросшего сына с птенцом. Весной этого года Кароль делилась ярким фото, подписав: "Мой птенчик уже выше меня! Нужны еще птенцы".

Снимок тогда пошел гулять по Сети, собрав уйму комментариев. Многих взбудоражил намек незамужней артистки на возможное потомство:

"Тиночка, пока молодая, давай птенцов – и все чтобы были похожи на тебя. Веня – копия мамули"; "А что, яичко уже отложено – пора высиживать птенчика? Шутка, но желаю, чтобы это побыстрее сбылось".

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