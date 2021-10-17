Знаменитая украинская певица Тина Кароль неожиданно показалась вместе с молодым артистом Иваном Нави, кадры попали в сеть.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которой долгое время приписывали роман с молдавским мачо Даном Баланом, появилась в компании молодого красавца. Фотоколлаж, на котором певица позирует вместе с парнем опубликовали на фанатской странице в Instagram, посвященной звезде.
Оказалось, что Тина недавно сняла совместное видео с молодым исполнителем Иваном Нави на их дуэтную композицию "Ангелы все знают". Так что на кадрах фотоколлажа Тина позирует именно с ним, и надо сказать, что певица рядом с красавчиков выглядит непринужденно и даже счастливо.
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В подписи к публикации говорится: "Mood видео "Ангелы все знают" уже на 6 месте в трендах #youtube. Самое время поддержать это нежное видео лайком и комментарием".
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