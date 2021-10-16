"Я их вообще не узнала"

Украинская певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) и молдавский исполнитель Дан Балан продолжают быть объектом обсуждений и споров в Сети.

Как известно, несколько лет Тине и Дану приписывали роман (со времен их первого совместного судейства на шоу "Голос країни"). Недавно пара расставила все точки над "i", и объяснила, что между ним никогда не было любовных связей, а только дружба и симпатия. Тем не менее, поклонники до сих пор лелеют надежду, что Кароль с Баланом поженятся.

На одной из фан-страничек звезд в Инстаграм, опубликовали фотоколлаж, сравнив их детские и взрослые фото, передает Politeka.net.

"Сквозь года улыбка Тины не меняется 🥰", - говорится в подписи.

Публика обратила внимание на то, как похожи артисты в детстве, бурно обсуждая пост в комментариях:

"Меняется только количество зубов) 😍❤️"

"Счастья Татьяне и Дану. Вместе или порознь значения не имеет"

"Кто они друг другу? - никто, просто знакомые, были интрижки на роман, но ничего не вышло!"

"Какие замечательные детки"

"Дан и Тина в детстве очень похожие. А сейчас белая королева и смуглый принц"

"Я их вообще не узнала"

"до сих пор хочу верить что он позовет Тиночку замуж"

Напомним, Дан Балан не смог скрыть восторга от присутствия Кароль, появилось видео: "Растаял, расслабился"

Как сообщала Politeka, Дан Балан в шляпе заинтриговал снимком в компании миловидной блондинки: "Это твоя дама сердца?"

Также Politeka писала, что Кароль показала силу своей привлекательности, появившись в образе "невесты"