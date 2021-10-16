Украинская певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) и молдавский исполнитель Дан Балан продолжают быть объектом обсуждений и споров в Сети.
Как известно, несколько лет Тине и Дану приписывали роман (со времен их первого совместного судейства на шоу "Голос країни"). Недавно пара расставила все точки над "i", и объяснила, что между ним никогда не было любовных связей, а только дружба и симпатия. Тем не менее, поклонники до сих пор лелеют надежду, что Кароль с Баланом поженятся.
На одной из фан-страничек звезд в Инстаграм, опубликовали фотоколлаж, сравнив их детские и взрослые фото, передает Politeka.net.
"Сквозь года улыбка Тины не меняется 🥰", - говорится в подписи.
Пугачева с Орбакайте отожгли на вечеринке у Баскова, Галкин все снял на камеру: «Алла не меняется!»
Непоправимое случилось с украинской рок-легендой, друг раскрыл причину: "Думал, это какая-то глупая шутка"
Астафьеву, дочь Елены Кравец и других потрясли откровения Дорофеевой об опухоли: "Тоже постоянно маскирую шрам"
Эллерт и Мишина сделали для своих фанатов печальное объявление: "Мы решили..."
Солистка KAZKA Зарицкая застала Дикусара и Харлан врасплох на диване: "Как называется эта поза?"
Публика обратила внимание на то, как похожи артисты в детстве, бурно обсуждая пост в комментариях:
"Меняется только количество зубов) 😍❤️"
"Счастья Татьяне и Дану. Вместе или порознь значения не имеет"
"Кто они друг другу? - никто, просто знакомые, были интрижки на роман, но ничего не вышло!"
"Какие замечательные детки"
"Дан и Тина в детстве очень похожие. А сейчас белая королева и смуглый принц"
"Я их вообще не узнала"
"до сих пор хочу верить что он позовет Тиночку замуж"
Напомним, Дан Балан не смог скрыть восторга от присутствия Кароль, появилось видео: "Растаял, расслабился"
Как сообщала Politeka, Дан Балан в шляпе заинтриговал снимком в компании миловидной блондинки: "Это твоя дама сердца?"
Также Politeka писала, что Кароль показала силу своей привлекательности, появившись в образе "невесты"