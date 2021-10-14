Известный молдавский исполнитель Дан Балан с восторгом рассказал, как его поддержала украинская певица Тина Кароль на проекте "Голос країни".

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский музыкант Дан Балан рассказал о том, что на "Голосі країни" его очень поддержали украинские коллеги-тренеры, особенно Тина Кароль, с которой артисту долгое время приписывали роман. На фан-странице в Instagram опубликовали архивное видео с времен вокального шоу, в котором Дан поделился своим восторгом от присутствия Тины на проекте.

"Я чувствую, что во мне уже что-то новое открывается, новый опыт. Я очень рад, что попал в этот проект. Для меня это что-то новое, все на украинском. И вот судьи трое, они почувствовали, они меня так поддерживали, как с ребенком, знаете", - поделился своими переживаниями Балан, который стал тренером украинского "Голосу країни".

Также Дан рассказал о Тине Кароль, уделив ей особенное внимание: "Больше всего поддержки от Тины конечно. Ее женская, материнская энергия, она почувствовала меня, она так на меня посмотрела… Я растаял, расслабился, и потом все лучше и лучше".

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