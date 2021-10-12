Тина Кароль засветилась на романтичной прогулке с музыкантом Иваном Нави, вызвав бурную дискуссию о возможном романе в социальных сетях.

Как известно, после смерти своего мужа, Евгения Огира, Кароль ни разу публично не рассказывала о новых отношениях. При этом певице то и дело приписывают тайные романы со знаменитыми мужчинами, в компании которых она появляется.

На этот раз поклонники артистки принялись бурно обсуждать ее новые совместные фото с 29-летним музыкантом Ivan NAVI, которые были опубликованы на странице журнала Viva! Украина в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На новых кадрах исполнители прогуливаются уютными улочками Львова. Артисты мило улыбаются и нежно смотрят друг на друга, из-за чего кажется, будто они на свидании.

«Mood of the day: найди себе кого-нибудь, кто будет смотреть на тебя так же, как Ivan NAVI смотрит на Тину Кароль во время прогулки по Львову», - говорится в подписи к фото.

Впрочем, сам Нави в своем Инстаграм рассказал, что эти кадры были сняты по случаю выхода их с Кароль совместной песни «Ангели все знають».

В комментариях к фото мнения украинцев разделились: одним парочка Кароль и Нави показалась милой, другие же раскритиковали любые спекуляции о возможных отношениях артистов.

«Была бы с них красивая пара», «Клааассссс я так рада возможно это любовь и я за них счастлива», «Они точно не пара!! Это раскручивание Ивана. Обычный рекламный проект», «Вы все задрали приписывать Тине романы то с Потапом то с Даном теперь ещё и с Нави????А на Балана ажиотаж уже прошел???», «Видно же, что играют просто», «Тина еще та артистка», - пишут люди.

Напомним, Могилевская разболтала о неудаче Тины Кароль на популярном шоу.

Как сообщала Politeka, Кароль устроила романтичную прогулку с парнем, за которого "хочет" замуж.

Также Politeka писала, что Кароль крупным планом нечаянно показала, что прячет под фильтрами и свою "малышку".