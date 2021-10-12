Ничего себе!

Певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) произвела фурор свежими кадрами, показав вблизи, что прячет под фильтрами, а также трогательным обращением к коллеге.

Так, 36-летняя артистка опубликовала серию новых "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Заскучавшая Тина решила развлечься, засняв лицо с близкого ракурса. Певица показала, как выглядит на самом деле (осторожно, кадры могут вызвать зависть). Главным залогом красоты Кароль считает воду - основной источник здоровья и по-настоящему цветущего внешнего вида.

На следующих кадрах певица засветилась вместе с коллегой по цеху - солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной. 11 октября ей исполнился 31 год, и Тина решила трогательно поздравить подругу: "Малышка моя, "вільна", я поздравляю тебя".

Отметим, в прошлом году Кароль и Санина презентовали дуэтную песню "Вільна", которая стала саундтреком к украинскому фильму «Віддана». Музыку написал Александр Шкуркин, а автором слов стала хип-хоп исполнительница Alyona Alyona.

"Эта песня - своеобразный женский манифест, женская мантра о силе нашего сестринства. И было важно выполнить ее именно дуэтом с другой исполнительницей - сильной, талантливой, ровно", - говорила в свое время Кароль.

Также Санину поздравляют и на фан-страничке Тины в Инстаграм, обсуждая их совместное фото:

"Две Красотки сего мира!!!❤️❤️😍🔥"

"какие они прекрасные! 💘"

"Лучшие🔥"

"Королевы... и обе добрые... но разные..."

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