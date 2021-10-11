Популярная украинская певица Тина Кароль показала видео, где в одном халате и с полотенцем на голове выходит на улицу и подсаживается на лавочку к молодому юноше.
Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Её карьера началась еще с подросткового возраста, и недавно она получила звание Народной артистки Украины.
Так, на этот раз Тина Кароль опубликовала новое видео на своей странице в TikTok. На кадрах певица в одном белом халате и с полотенцем на голове выходит на улицу. Там она садится на лавочку, где уже сидит молодой человек, и пьет кофе рядом с ним.
После Тина Кароль берет его за руку.
Муж Пугачевой Галкин похвастался сыном, который растет его копией: «Совсем взрослый уже»
Полякова, Никитюк и другие звезды весело поздравили "маму" Верки Сердючки с днем рождения: "Наша золотая"
Самолет с россиянами на борту рухнул, осталась лишь груда металла: первые детали и фото
Жизнь российского актера трагически оборвалась на глазах у зрителей: подробности несчастного случая
Внезапно оборвалась жизнь известного украинца, подробности трагедии: "Просто не верится"
"Приключение продолжается", — пишет Тина Кароль.
"Ахахах, "я подсяду?" обожаю", "Парень просто выиграл эту жизнь", "Интересно, а он понял как ему повезло?", "Не замерзла ли ты, девица?", "Почему он, а не я...", "А что же будет дальше?", "Она с таким удовольствием пьет невидимый кофе", "Не холодно ли было, вечером в одном халатике и тапочках", "Да хоть за ручку продержался, ему бы больше повезло, если бы еще поцеловался".
Politeka рассказывала, Тина Кароль в оливковом мини-платье впечатлила видом на прогулке в Киеве: "Не холодно?"
Также, Тина Кароль в одном халате вышла из лифта, показав неприкрытое кокетство: "Слов не осталось"
Ранее сообщалось, Кароль в платье-сетке похвасталась формами, приняв оригинальную позу: эффектное фото