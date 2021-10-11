Популярная украинская певица Тина Кароль показала видео, где в одном халате и с полотенцем на голове выходит на улицу и подсаживается на лавочку к молодому юноше.

Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Её карьера началась еще с подросткового возраста, и недавно она получила звание Народной артистки Украины.

Так, на этот раз Тина Кароль опубликовала новое видео на своей странице в TikTok. На кадрах певица в одном белом халате и с полотенцем на голове выходит на улицу. Там она садится на лавочку, где уже сидит молодой человек, и пьет кофе рядом с ним.

После Тина Кароль берет его за руку.

"Приключение продолжается", — пишет Тина Кароль.

"Ахахах, "я подсяду?" обожаю", "Парень просто выиграл эту жизнь", "Интересно, а он понял как ему повезло?", "Не замерзла ли ты, девица?", "Почему он, а не я...", "А что же будет дальше?", "Она с таким удовольствием пьет невидимый кофе", "Не холодно ли было, вечером в одном халатике и тапочках", "Да хоть за ручку продержался, ему бы больше повезло, если бы еще поцеловался".

Politeka рассказывала, Тина Кароль в оливковом мини-платье впечатлила видом на прогулке в Киеве: "Не холодно?"

Также, Тина Кароль в одном халате вышла из лифта, показав неприкрытое кокетство: "Слов не осталось"

Ранее сообщалось, Кароль в платье-сетке похвасталась формами, приняв оригинальную позу: эффектное фото