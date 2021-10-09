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Известная украинская певица, актриса и телеведущая Тина Кароль взбудоражила поклонников эффектным кадром в пикантном наряде, снимок показали в соцети Инстаграм

Как сообщает Politeka.net, 36-летняя Кароль, которая была тренером проектов «Голос країни» и представляла Украину на «Евровидении» в 2006 году, показала у себя в Сторис пост, появившийся на ее фан-странице.

На фото Тина Кароль запечатлена в черном вязаном платье-сетке с достаточно откровенным декольте. Похоже, что для съемки в таком платье артистка решила не надевать белье. Платье удачно подчеркивает фигуру артистки.

Также поклонникам певицы предлагается найти названия 25 песен Тины в специальном филворде.

Интересно, что в таком же платье, как на Кароль, ранее снималась в своем клипе Senorita колумбийская певица Камила Кабелло.

В сетчатом наряде она также выглядит весьма «горячо».

Напомним, Полякова и Кароль померились красотой, рассорив украинцев: "Нашли, с кем сравнивать!".

Как сообщала Politeka, Кароль в пальто и на шпильках показала, как утеплилась на осень: кадры.

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