Известная украинская певица, актриса и телеведущая Тина Кароль взбудоражила поклонников эффектным кадром в пикантном наряде, снимок показали в соцети Инстаграм
Как сообщает Politeka.net, 36-летняя Кароль, которая была тренером проектов «Голос країни» и представляла Украину на «Евровидении» в 2006 году, показала у себя в Сторис пост, появившийся на ее фан-странице.
На фото Тина Кароль запечатлена в черном вязаном платье-сетке с достаточно откровенным декольте. Похоже, что для съемки в таком платье артистка решила не надевать белье. Платье удачно подчеркивает фигуру артистки.
Также поклонникам певицы предлагается найти названия 25 песен Тины в специальном филворде.
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Интересно, что в таком же платье, как на Кароль, ранее снималась в своем клипе Senorita колумбийская певица Камила Кабелло.
В сетчатом наряде она также выглядит весьма «горячо».
Напомним, Полякова и Кароль померились красотой, рассорив украинцев: "Нашли, с кем сравнивать!".
Как сообщала Politeka, Кароль в пальто и на шпильках показала, как утеплилась на осень: кадры.
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