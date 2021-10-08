Известный певец и солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко, с которым встречалась Тина Кароль до замужества, уехал в Африку и решился на экстремальный отдых.

Как пишет Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль до замужества с ныне покойным продюсером Евгением Огиром встречалась с известным российским актером, музыкантом и солистом группы "Иванушки International" Кириллом Туриченко. По словам певца, сейчас они связи не поддерживают, но когда-то у них были хорошие отношения, они даже жили вместе.

Недавно 38-летний Туриченко сделал предложение своей любимой девушке Дарье Тарасовой. Сейчас пара отдыхает в Африке.

"Чем закончились каникулы в Африке? ( Слабонервным до конца не смотреть!)", - написал Туриченко в своем Instagram и опубликовал видео с отдыха.

На ролике видно, что Туриченко решился на экстремальный прыжок с очень высокого моста.

Поклонники написали комментарии.

"Как ты решился ??? 😱 ", "смотреть страшно, а как можно прыгнуть? 😲. Вы очень смелый и экстремальный человек! 👍 ", "Вы живой Кирилл? 😌🙄 ", "Не досмотрев до конца, как бы я свою порцию адреналина получила 😀😉 Мне интересно какие у вас были ощущения, еще бы прыгнули? 😍😍😍 ", "Кирилл 😳🙀 не пугайте нас! Лучше пойте нам каждый день !!!! 👏👏👏👏👏👏👏", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что экс-возлюбленый Тины Кароль больше не одинок и счастлив, как выглядит избранница: "Красивая пара".

Напомним, что Тина Кароль кокетливо призналась в романах сразу с двумя мужчинами: "А если они посмотрят...".

A еще Politeka сообщала, что Полякова и Кароль померились красотой, рассорив украинцев: "Нашли, с кем сравнивать!".