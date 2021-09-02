Відома співачка Тіна Кароль здивувала зізнанням про свої стосунки
Як повідомляє Politeka.net, ролик, в якому співачка торкнулася пікантну тему з'явився в Instagram.
"Крутила роман відразу з двома? А якщо вони подивляться?",- сказала співачка і кокетливо розсміялася, потім додала:»було".
"Десь згадав свою молодість один Туриченко", - написали в коментарях.
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Нагадаємо, колись у Тіни Кароль був роман з солістом російської групи" Иванушки International " Кирилом Туриченко. Співак розповів, що вони познайомилися на фестивалі "Чорноморські ігри". На той момент йому було 18 років, а молодій співачці всього 16. Їхні шляхи розійшлися, але вони зустрілися в Києві під час Нацвідбору на Євробачення. Там почуття спалахнули з новою силою, і зав'язався роман.
Після того, як відносини з Триченко закінчилися вона швидко вийшла заміж за свого продюсера Євгена Огіра.
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