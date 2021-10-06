Екс-коханий Тіни Кароль співак Кирилом Туриченко з групи "Иванушки International" зробив пропозицію своїй дівчині.

Деякий час тому артист оголосив, що перебуває у відносинах з Дариною Тарасовою, яка далека від світу шоу-бізнесу. Вона не є публічною особистістю і не показує себе перед камерою.

Як виявилося, колишній коханий української співачки Тіни Кароль, 38-річний співак зробив пропозицію своїй обраниці оригінальним способом. Про це в Instagram за допомогою щасливих фото повідомила російський блогер Марія Солодар.

На весіллі у блогера Туриченко і запропонував своїй обраниці вийти за нього заміж.

"Ми з Туриченко задумали важливий сюрприз для його коханої", - повідомила Марія в підписі. Спочатку чоловік заспівав, а потім став на одне коліно і традиційно зробив пропозицію, на яку Тарасова відповіла згодою.

Раніше Дарина розповіла про їхнє ставлення до весілля в принципі:

"Це питання краще задати Кирилу. Я була заміжня, у мене було весілля. У мене вже не те уявлення про цю подію. Я більше не та юна дівчинка. Зараз набагато спокійніше ставлюся до всього. У Кирила, звичайно, не було весільного торжества. Впевнена, він цього хоче. Я не наполягаю. Як піде, так і буде», - розповіла Дарина.

Від першого шлюбу у неї є син. Дарина зазначила, що коханий добре з ним ладнає.

Нагадавши, знімок Кароль з таємним коханим-співаком виявився в мережі.

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