Оригінальні образи двох популярних українських співачок, телеведучих-Олі Полякової і Тіни Кароль порівняли в соцмережі, думки українців з цього приводу розділилися.

Як передає Politeka.net, на сторінці "Зірковий шлях" в Instagram показали фото Кароль і Полякової в перуках-каре, і запропонували користувачам мережі оцінити, хто з артисток виглядає красивіше. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

Кароль відображена в перуці кольору блонд, частина якого пофарбована в червоний.

А Оля Полякова красувалася з насичено жовтими "волоссям". Видно, що це фото було зроблено на шоу "Маска".

"Тіна Кароль vs Оля Полякова 💔 Кому перука йде більше-співачці Тіні Кароль або зірковому детективу шоу МАСКА Олі Поляковій?» ,- йдеться в пості.

Зазначимо, єдиної позиції, що й не дивно, з цього приводу не виявилося. Думки українців виявилися кадринально різними.

"Оле більше...", "Олі краще", "звичайно Полякова", "звичайно Тіна, в Олі не перука, а якийсь віник...", "Знайшли з ким порівнювати! Звісно, Полякова", "Тіна вогонь", "Тіна Кароль", - називали своїх фавориток в коментарях.

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