Певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) разошлась не на шутку и едва ли не каждый день балует своих поклонников яркими и эффектными кадрами в откровенных образах.
Как сообщает Politeka.net, певица Тина Кароль выбирает новый стильный наряд, когда выходит в свет, соблазняя аппетитными формами и слепящей красотой. А на новых кадрах в Instagram артистка и вовсе запечатлена в халате и с полотенцем на голове.
Действие видео, которое она опубликовала в Instagram-Stories, происходит в лифте. Певица выходит из него в халате и с полотенцем на голове, а в ее руках чашка с кофе. Становится очевидно, что артистка только из душа: на ее лице нет макияжа, а локоны волос, которые выпали из полотенца, слегка влажные.
Кароль демонстрирует зрителям состояние влюбленности и неприкрытое кокетство.
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Игра света и тени в лифте, где появилась звезда после водных процедур, делает кадры атмосферными и динаминчными. Тина, которая показала, что шикарная и без макияжа, предпочла не подписывать видео - слов просто не осталось, давая разгул фантазии поклонников.
Напомним, Кароль с минимумом косметики обеспокоила внешностью во время поездки.
Как сообщала Politeka, Тина Кароль на эмоциях исполнила спонтанный стриптиз, кадры уже в Сети.
Также Politeka писала, что Тина Кароль в тесном боди впечатлила видом и позой перед камерой.