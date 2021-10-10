Певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) разошлась не на шутку и едва ли не каждый день балует своих поклонников яркими и эффектными кадрами в откровенных образах.

Как сообщает Politeka.net, певица Тина Кароль выбирает новый стильный наряд, когда выходит в свет, соблазняя аппетитными формами и слепящей красотой. А на новых кадрах в Instagram артистка и вовсе запечатлена в халате и с полотенцем на голове.

Действие видео, которое она опубликовала в Instagram-Stories, происходит в лифте. Певица выходит из него в халате и с полотенцем на голове, а в ее руках чашка с кофе. Становится очевидно, что артистка только из душа: на ее лице нет макияжа, а локоны волос, которые выпали из полотенца, слегка влажные.

Кароль демонстрирует зрителям состояние влюбленности и неприкрытое кокетство.

Игра света и тени в лифте, где появилась звезда после водных процедур, делает кадры атмосферными и динаминчными. Тина, которая показала, что шикарная и без макияжа, предпочла не подписывать видео - слов просто не осталось, давая разгул фантазии поклонников.

Напомним, Кароль с минимумом косметики обеспокоила внешностью во время поездки.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль на эмоциях исполнила спонтанный стриптиз, кадры уже в Сети.

Также Politeka писала, что Тина Кароль в тесном боди впечатлила видом и позой перед камерой.