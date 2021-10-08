Известная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников горячей фотосессией среди бездонных песков пустыни, кадры уже в сети.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которой приписывали бурный роман с молдавским исполнителем Даном Баланом, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сторис горячими кадрами своей необычной фотосессии среди пустыни.
На снимках Тина предстала в разнообразных позах и необычном наряде – на ней длинное насыщенно синее платье, которое она местами задирает, демонстрируя стройные ножки. Также этот наряд подчеркнул тонкую талию и соблазнительные изгибы звезды, он отлично контрастирует на фоне песка.
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На одной из фотографий Кароль присела на колени возле сухого дерева и загадочно смотрит в объектив. На ней то же красивое синее платье, которое почти полностью покрывает тело.
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