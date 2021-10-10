Певица Тина Кароль, Народная артистка Украины, показала стильный образ для выхода на улицу, порадовав украинцев в Сети чувством стиля.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль была признана Народной артисткой Украины в 2017 году. Звезда входит в сотню самых влиятельных женщин Украины, а также стала самой популярной женщиной Украины в 2013 году по версии "Гугл" и "Яндекс". Кароль недавно выпустила альбом "Красиво" и продолжает творить, а также ведет страничку в Инстаграм, где радует фанатов новыми снимками.

На новом фото Тина была в платье оливкового цвета. Кароль улыбалась, хвастаясь стильным нарядом.

"Привет всем", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали множество комплиментов:

"Вы тоже видите эту красоту?", "Знакомые локации", "Добрый вечер, Тина Григорьевна, прекрасный образ", "Богиня", "Такая сильно красивая", "Привет,коль не шутишь. Не холодно?", "Я сейчас заплачу от красоты", "Отвал всего", "Не понимаю то ли солнце слепит, то ли красота твоя".

Напомним, Тина Кароль в наряде с провокационным вырезом похвасталась свежим мейкапом

А еще Politeka писала, что Санина из The Hardkiss и Дантес померились фигурами в узких комбинезонах в стиле Кароль

Также Politeka сообщала, что Тина Кароль в одном халате вышла из лифта, показав неприкрытое кокетство



