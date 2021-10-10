Украинская певица Тина Кароль, которая получила в 2017 году звание Народной артистки Украины, показала свежий образ, порадовав украинцев.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является успешной украинской певицей. Звезда несколько лет назад получила звание Народной артистки Украины, а недавно презентовала мини-альбом "Красиво". Клипы на песни из этого сборника собрали миллионы просмотров на ютуб. Не забывает Тина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Тина была в черном наряде с пикантным вырезом, а сверху можно увидеть было белую накидку. Кароль смотрела прямо в камеру, показывая свежий мейкап.

На еще одном сторис Тина решила показать цветы - чайные розы.

"До чего же красиво. Какие вы красивые. Что это за красота такая", - сказала Кароль.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

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