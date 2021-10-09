Известный украинский теле- и радиоведущий Слава Демин, который дружит с певицей Тиной Кароль, рассказал, что его сын ругается и объяснил, почему не ругает его.

Как пишет Politeka.net, известный ведущий "Радио Люкс" Слава Демин (настоящее имя Виктор) более 13 лет прожил в браке с Ксенией Мищенко. У пары родился сын Влад. Несмотря на то, что Демин с Мищенко недавно расстались, Слава поддерживает хорошие отношения с сыном. Он часто делится совместными фото в своем Instagram.

На этот раз Демин поделился селфи с сыном из машины и рассказал, что знает, что его сын матерится. По словам Демина, он не ругал Влада, а только объяснил, что ругань – это очень некультурно и глупо.

"Мой сын матерится! Особенно это проявляется во время спорта😂 Эмоции, соперничество... Он знает, что я знаю, что он иногда злоупотребляет этими словечками🙂 Но я его не ругаю. Просто объяснил, что матюки - это некрасивые слова. ", - написал ведущий.

Радиоведущий сказал, что откровенный разговор повлиял на сына и теперь он не употребляет бранных слов при людях.

Поклонники высказали свое мнение в комментариях.

"Мне кажется, что вы идеальный отец в воспитании правильного сына👏", "У меня в 4 уже приносит словечка, так что да, надо разговаривать и учить применять там, где их нужно) если запрещать, будет хуже, так как интереснее же", "❤💖💝❣🔥 сынуля лапочка, привлекательной внешности ❤💖💝❣🔥", " Не ругайте его! Он услышит со стороны как это отвратительно, он перестанет ругаться. У вашего сынульки такие умные глаза! ",- написали в сети.

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