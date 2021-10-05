Відома українська співачка та акторка Анна Трінчер показала, як переживала всесвітній збій у роботі соціальних мереж.
Як пише Politeka.net, 20-річна українська акторка, співачка та блогерка Анна Трінчер, яка зіграла серіалі "Школа", комедії "Скажене весілля" та є суддею популярного талант-шоу "Співають всі", активно розвиває свої сторінки у соціальних мережах.
В Instagram за нею стежать 1,7 мільйона людей, а в TikTok Трінчер знімає відео для майже двохмільйонної аудиторії.
Як відомо, нещодавно у роботі таких соціальних мереж як Facebook, Instagram WhatsApp стався серйозний збій, вони не працювали декілька годин. У своєму TikTok Трінчер записала відео та показала, як переживає цю подію.
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"А що, якщо це був останній день, коли ми в ній сиділи…", - написала Трінчер.
Як бачимо, співачка навіть розпклалася через те, що не може зайти у свій Instagram-акаунт.
Однак інформацію про витік персональних даних компанія Facebook не підтвердила.
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