Відома українська співачка та акторка Анна Трінчер показала, як переживала всесвітній збій у роботі соціальних мереж.

Як пише Politeka.net, 20-річна українська акторка, співачка та блогерка Анна Трінчер, яка зіграла серіалі "Школа", комедії "Скажене весілля" та є суддею популярного талант-шоу "Співають всі", активно розвиває свої сторінки у соціальних мережах.

В Instagram за нею стежать 1,7 мільйона людей, а в TikTok Трінчер знімає відео для майже двохмільйонної аудиторії.

Як відомо, нещодавно у роботі таких соціальних мереж як Facebook, Instagram WhatsApp стався серйозний збій, вони не працювали декілька годин. У своєму TikTok Трінчер записала відео та показала, як переживає цю подію.

"А що, якщо це був останній день, коли ми в ній сиділи…", - написала Трінчер.

Як бачимо, співачка навіть розпклалася через те, що не може зайти у свій Instagram-акаунт.

Однак інформацію про витік персональних даних компанія Facebook не підтвердила.

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Нагадаємо, що 64-річний Зібров запалив з молоденькою Анною Трінчер, кадри вже в мережі: "Спасибі тобі за драйв".

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