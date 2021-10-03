Відома співачка та акторка Анна Трінчер показала, як привітала свого бойфренда із Днем народження

Як пише Politeka.net, 20-річна українська акторка, співачка та блогерка Анна Трінчер, яка засвітилася у серіалі "Школа" та комедії "Скажене весілля", дуже медійна особистість. Дівчина активно займається музикою, а також бере участь у багатьох проєктах на телебачені. Нещодавно Тринчер стала однією із суддів на співочому шоу "Співають всі".

У своєму Instagram дівчина ділиться цікавими фото та відео, а також розповідає про своє особисте життя. Як відомо, Анна Тринчер вже пів року зустрічається зі скандальним блогером Олександром Волошиним. У сторіс співачка показала як привітала коханого із Днем народження. Трінчер подарувала коханому дуже дорогий наручний годинник Versace.

"Я дуже хотіла зробити йому якийсь дуже крутий подарунок", - написала Анна.

Як бачимо, Волошин був настільки вражений, що аж розплакався. Він сказав, що не очікував такого дорогого подарунка від коханої.

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Нагадаємо, що зірка "Скаженого весілля" Трінчер влаштувала спекотну фотосесію з дзеркалом посеред поля: "Кішка".

A ще Politeka повідомлялa, що зірку "Скаженого весілля" Трінчер присоромили через пікантні фото з хлопцем: "Показуха".