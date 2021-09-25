Відома співачка і актриса Анна Трінчер влаштувала розіграш і показала спекотне фото з хлопцем

Як повідомляє Politeka.net, молода українська співачка і актриса Анна Трінчер, яка стала зіркою "Скаженого весілля", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно дівчина презентувала провокаційний кліп на нову пісню "по губах", а тепер продовжує епатувати публіку, викладаючи в мережу палкі фото.

Так, цього разу Анна поділилася у своєму мікроблозі жарким кадром, на якому позує, мабуть, зі своїм хлопцем. Відзначимо, що раніше цього хлопця-блогера висміяли в мережі за те, що він нібито подарував дитині айфон, а незабаром відібрав, заявивши, що це жарт.

На знімку парочка відображена в красивій локації і в мінімумі одягу - Аня чи то в купальнику, чи то в комбінезоні, а хлопець тільки в штанях з голим торсом грає м'язами. Також дівчина виклала відео, на якому показала призи, які обирається розіграти у своєму конкурсі.

У підписі до публікації Трінчер пояснила умови розіграшу, а шанувальник тут же взялися коментувати її фото і конкурс: "Дуже сильно хочу виграти", "Готово", "Мрію виграти і беру участь", "Фото просто вогонь", "Супер", "Мрію про перемогу", "Дуже хочу виграти", "Як же я хочу", "Класні".

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