Известная певица и актриса Анна Тринчер поразила новыми фотографиями в соцсети

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса и певица Анна Тринчер, которая на днях презентовала "взрослый" клип, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз юная звезда ошарашила публику провокационными фото с парнем возле роскошного авто.

На снимках Анна и ее парень стоят возле гаража с роскошным красным автомобилем на киевских номерах. Перед камерой юная звезда появилась в коротких темных шортах, но выглядит, как будто без штанов, и в модной кожаной куртке, а завершают образ черные кроссы на танкетке. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на ее лице оригинальные очки. На одном из фото девушка страстно целуется со своим брутальным парнем, а на втором она выгнулась в его объятиях.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Горжусь! @voloshyn_xx. Добро пожаловать в семью «Молния»! Второй порш в 23 года… круто? Да!". Пользователи тут же принялись комментировать снимки артистки: "Это уже показуха", "Как это круто. Аня, вы можете гордиться своим парнем, он крутой", "Ну да, обманывать людей всегда выгодно", "Так рада", "Пожар! Какие молодцы", "Красивая пара!", "Какие милые", "Тьфу", "Такие классные", "Молодцы", "Красивые".

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