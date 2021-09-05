Известный артист Павел Зибров показал, как зажигал на сцене с молодой певицей Анной Тринчер

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Павел Зибров, несмотря на свои годы, не перестает удивлять публику новыми выходками. Так, недавно на своей странице в Instagram артист опубликовал яркие кадры с выступления, на которых позирует в компании молодой актрисы и певицы Анны Тринчер. Судя по фото, эта парочка здорово зажгла, дуэтом исполнив ее и его песни.

На кадрах Зибров позирует в темном сценическом костюме с густой черной шевелюрой и усами. Рядом с ним видно Аню в довольно пикантном наряде – на ней коротенькое темное платье с бахромой, которое едва прикрывает аппетитные формы. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж и лучезарная улыбка.

В подписи к фото Павел Зибров рассказал о своей коллаборации с Тринчер: "Анечка, спасибо тебе за драйв, невероятные эмоции, свежий взгляд на все! Ты наполнена прекрасной энергетикой, талантливая, молодая и задорная. Спасибо за наш прекрасный дует. Уверен, мы с тобой зажжем все танцплощадки нашей совместной работой! Пчелы и бабочки рулят. Только вперед!".

Напомним, Громкий скандал с неприглашенным на "Олимпийский" Зибровым получил продолжение: "Все было абсолютно не так".

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