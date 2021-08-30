Появились новые подробности относительно скандала с Павлом Зибровым, который не попал на праздничный концерт ко Дню Независимости Украины
Свою версию сообщила режиссер шоу Катя Царик, передает «КП в Украине».
«Я лично отвечала Павлу Николаевичу, у нас был с ним разговор, в котором все было абсолютно не так. Его версия или теория - это его размышления на эту ситуацию. Никогда к нему никто никаких претензий - лично я буду говорить за себя - не высказывал. Наоборот, я всегда уважительно относилась к Павлу Николаевичу и отношусь. Его слова по поводу того, "что мне не хватило такта", мягко выражаясь, меня слегка удивили. Чего-чего - а такта мне хватает всегда! И я ему очень тактично говорила и объясняла, как формируется репертуар», - рассказала она.
По словам режиссера шоу, главная причина, по которой многие артисты не попали на концерт – это ограниченное время.
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Ранее сообщалось, что Павлу Зиброву запретили выступать на концерте, а его песню передали исполнять Сергею Бабкину.
Отметим, это не единственная конфликтная ситуация с концертом. Так, множество артистов отказались выступать. А группу "Green Gray" сперва пригласили, но затем не допустили из-за русскоязычного репертуара.
Напомним, известная певица повторила печальную судьбу Зиброва: "У меня никогда не было такого".
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