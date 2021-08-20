На концерт ко Дню Независимости не пустили знаменитого артиста Павла Зиброва, после него такую же участь ждала Марию Бурмаку

Как передает Politeka.net, на день Независимости в столице пройдет праздничный концерт на НСК "Олимпийский". Ранее сообщалось, что от концерта отказалось множество артистов. Также группу "Green Gray" не допустили из-за русскоязычно песни. Позже разразился скандал из-за того, что известному артистку Павлу Зиброву запретили выступать на концерте, а его песню передали исполнять Сергею Бабкину. Такая же участь ждала и еще одну артистку Марию Бурмаку.

На этот раз Мария Бурмака дала интервью изданию "Telegraf". Там она рассказала о своей реакции на то, что не получила приглашение выступать на концерте к 30-летию Независимости Украины.

"Вы знаете, я не ожидала приглашения на концерт в Киеве, честно вам скажу, потому что сейчас время более попсовой музыки, музыки попсы. И я не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было очень ожиданий каких-то по поводу этого концерта. Честно сказать, вообще — нет.", заявила Мария Бурмака.

Певица также сообщила, что у неё не было такого, чтобы она нигде не выступала на этот праздник.

"Я считаю, что Украина великая. У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше. Поэтому когда это было давление, иногда это было безразличие, порой я просто не ко времени приходилась. И просто, если кому-то кажется, что постоянно со мной присутствует какой-то успех… есть немного артистов, которые имеют такой долгий путь, и они до сих пор востребованы, это просто я постоянно что-то делаю, я постоянно придумываю новые проекты, постоянно занимаюсь творчеством и удается ну может треть из всего, но просто я так много придумываю, что даже треть заметна", рассказала артистка

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