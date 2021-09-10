Известная актриса и певица Анна Тринчер устроила битву образов вместе с Натальей Валевской на съемках шоу

В каждом эфире судьи шоу «Поют все!» стараются удивить нарядами, поэтому два противоположных образа попали под внимание сети. В частности, речь идет о смелом выборе Анны Тринчер и классическом наряде Натальи Валевской.

Если же Анна выбрала неоднозначный наряд с подобием купальника на завязках, цветные велосипедки и такую же куртку, то Наталья надела элегантное розовое платье с персатками.

«Дерзость vs классика 🔥 Какой стиль вам нравится больше - откровенный, как у Анны Тринчер, или романтический, как у Натальи Валевской? Знаем, вы также соскучились» - говорится в подписи к кадру.

В сети высказали свое мнение:

«Валевская конечно же; Нашли кого сравнивать.🤷 Разные поколения, разный стиль. каждая по своему хороша, но Аня просто😍🔥; Натальи 😍; Классика и конечно Валевская? Кто такая эта Тринчер?; Тринчер почему не пришла вообще голой?; Тринчер думала что в стриптиз клуб пришла?; Смотрю на это сравнение и понимаю, что я старею. Не понимаю эту дерзость; Скромность всегда украшает женщину ❤️; Я уважаю нашу молодежь, но Анна Тринчер это ужас; Классика всегда в моде. 😉. А девочка одета слишком вызывающе. (Лично мое мнение)».

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