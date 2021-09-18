Популярная актриса и певица, звезда "Скаженого весілля" Анна Тринчер удивила новой фотосессией в откровенном образе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая недавно презентовала горячий клип на новую песню "По губам", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз 20-летняя красотка поделилась кадрами из новой пикантной фотосессии.

Как видно, на новых снимках Анна запечатлена в поле среди высокой густой травы, она лежит животом на большом зеркале. Перед камерой певица появилась в соблазнительном образе – на ней короткая черная юбка и откровенный зеленый топ, а на руках белые перчатки-рукава. Волосы девушки распущены и небрежно уложена, а на лице яркий макияж и томный вид, она чуть приоткрыла рот.

Поклонники тут же принялись активно обсуждать снимки Тринчер в комментариях: "Это восторг!", "Шикарная", "Просто красотка", "Кошка", "Класс", "Огонь", "Ты красотка", "Ты лучшая", "Одна из лучших серий", "Очень красивая", "Нереально красивая", "Красивая какая", "Обожаю".

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