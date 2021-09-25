Известная певица и актриса Анна Тринчер устроила розыгрыш и показала жаркое фото с парнем

Как сообщает Politeka.net, молодая украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая стала звездой "Скаженого весілля", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно девушка презентовала провокационный клип на новую песню "По губам", а теперь продолжает эпатировать публику, выкладывая в сеть жаркие фото.

Так, в этот раз Анна поделилась в своем микроблоге жарким кадром, на котором позирует, видимо, со своим парнем. Отметим, что ранее этого парня-блогера высмеяли в сети за то, что он якобы подарил ребенку айфон, а вскоре отобрал, заявив, что это шутка.

На снимке парочка запечатлена в красивой локации и в минимуме одежды – Аня то ли в купальнике, то ли в комбинезоне, а парень только в штанах с голым торсом играет мускулами. Также девушка выложила видео, на котором показала призы, которые обирается разыграть в своем конкурсе.

В подписи к публикации Тринчер объяснила условия розыгрыша, а поклонник тут же принялись комментировать ее фото и конкурс: "Очень сильно хочу выиграть", "Готово", "Мечтаю выиграть и принимаю участие", "Фото просто огонь", "Супер", "Мечтаю о победе", "Очень хочу выиграть", "Как же я хочу", "Классные".

Напомним, Звезда "Скаженого весілля" Тринчер устроила жаркую фотосессию с зеркалом посреди поля: "Кошка".

Как сообщала Politeka, Звезду "Скаженого весілля" Тринчер пристыдили из-за пикантных фото с парнем: "Показуха".

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