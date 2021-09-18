Популярна актриса і співачка Анна Трінчер здивувала новою фотосесією у відвертому образі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і актриса Анна Трінчер, яка нещодавно презентувала Гарячий кліп на нову пісню "по губах", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу 20-річна красуня поділилася кадрами з нової пікантної фотосесії.

Як видно, на нових знімках Анна відображена в полі серед високої густої трави, вона лежить животом на великому дзеркалі. Перед камерою співачка з'явилася в спокусливому образі - на ній коротка чорна спідниця і відвертий зелений топ, а на руках білі рукавички-рукави. Волосся дівчини розпущене і недбало покладена, а на обличчі яскравий макіяж і томний вигляд, вона трохи відкрила рот.

Шанувальники тут же почали активно обговорювати знімки Трінчер в коментарях: "Це захват!", "Шикарна", "Кішка", "Клас", "Вогонь", "Ти красуня", "Ти найкраща", "Одна з кращих серій", "Дуже красива", "Нереально красива", "Красива яка", "Обожнюю".

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