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Співачка і актриса Анна Трінчер розв'язно попозувала в обіймах молодого блогера і судді шоу "Співають всі" Олега Машуковского

Так, на сторінці Instagram-аккаунта «Зірковий шлях» з'явився новий анонс мегашоу «Співають всі».

"Вже сьогодні о 21:00 🔥 Включати @kanalukraina або дивіться трансляцію на сайті. Підписників YouTube-канал чекають о 21:30. А після завершення прямого включення дивіться Зоряний бекстейдж", - йдеться в публікації.

Також в акаунті розміщені два знімки суддів шоу співачки Анни Трінчер і молодого блогера Олега Машуковського, які оцінюють таланти учасників.

На кадрах Трінчер і Машуковський епатажно позують в обіймах один одного.

Співачка розкрила свою квітчасту кофту і показала, що під нею: вона одягла чорний купальник на зав'язках. На Машуковському був надітий прозорий наряд.

Треба відзначити, що в коментарях розкритикували зовнішній вигляд суддів шоу «Співають всі».

"І що за мода така пішла? 🙄🤔 Начебто хлопець, а ніби й ні",

"Куди ми котимося! Коли ж був пік, що почалася деградація. Може це для того щоб кінець світу логічно виглядав.",

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