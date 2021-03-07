Молодая украинская певица актриса Анна Тринчер показала, как делает себе сверкающий макияж

19-летняя красотка, которая уже успела запомниться украинцам участием в шоу «Голос країни» и своими ролями в сериале «Школа», а также фильме «Скажене весілля 3», поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Анна решила показать, как красится «на выход». На кадрах юная красотка сидит перед зеркалом и старательно «наводит красоту». Девушка выполняет все этапы макияжа самостоятельно и в конце демонстрирует результат.

Стоит отметить, что образ знаменитости получился довольно ярким, ведь она использовала много сверкающих средств. А главным акцентом макияжа стали крупные блестки, которые Тринчер щедро нанесла на область скул.

«Вы знаете, что я просто фанатик косметических продуктов, у меня её очень много... У меня часто мероприятия, выступления и съёмки, на которые я крашусь сама- мне действительно нужно хорошо в ней разбираться и уметь краситься!», _ написала актриса.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«Огонь», «Лучшая», «Кайф», «Вау, блин, выкладывай еще такие видео. Не, ну правда очень классно, так нежно ты это делаешь», «На видео залипла, так интересно смотреть как делаешь макияж», «Ваууу! Очень красивый макияж получился! Анюта, ты молодец!», - пишут люди.

Напомним, Каменских удивила совместным видео со звездой "Скаженого весілля 3" Анной Тринчер: "Девочки рулят".

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