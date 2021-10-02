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Певица и актриса Анна Тринчер развязно попозировала в объятиях молодого блогера и судьи шоу "Співають всі" Олега Машуковского

Так, на странице Инстаграм-аккаунта «Зірковий шлях» появился новый анонс мегашоу «Співають всі».

«Уже сегодня в 21:00 🔥 Включайте @kanalukraina или смотрите трансляцию на сайте. Подписчиков YouTube-канала ждут в 21:30. А после завершения прямого включения смотрите звездный бэкстейдж», - говорится в публикации.

Также в акаунте размещены два снимка судей шоу певицы Анны Тринчер и молодого блогера Олега Машуковский, которые оценивают таланты участников.

На кадрах Тринчер и Машуковский эпатажно позируют в объятых друг друга.

Певица распахнула свою цветастую кофту и показала, что под ней: она одела черный купальник на завязках. На Машуковском был надет прозрачній наряд.

Надо отметить, что в комментариях раскритиковали внешний вид судей шоу «Співають всі».

"И что за мода такая пошла? 🙄🤔 Вроде парень, а вроде и нет",

"Куда мы катимся! Когда же был пик, что началась деградация. Может это для того чтобы конец света логично выглядел.",

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