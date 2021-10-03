Известная певица и актриса Анна Трінчер показала, как поздравила своего бойфренда с Днем рождения

Как пишет Politeka.net, 20-летняя украинская актриса, певица и блогер Анна Трінчер, которая засветилась в сериале "Школа" и комедии "Скажене весілля", очень медийная личность. Девушка активно занимается музыкой, а также участвует во многих проектах на телевидении. Недавно Тринчер стала одной из судей на певческом шоу "Співають всі".

В своем Instagram девушка делится интересными фото и видео, а также рассказывает о своей личной жизни. Как известно, Анна Тринчер уже пол года встречается со скандальным блогером Александром Волошиным. В сторис певица показала как поздравила любимого с Днем рождения. Тринчер подарила любимому очень дорогие наручные часы Versace.

"Я очень хотела сделать ему какой-то очень крутой подарок", - написала Анна.

Как видим, Волошин был настолько поражен, что аж прослезился. Он сказал, что не ожидал такого дорогого подарка от любимой.

Ранее Politeka писала, что звезда "Скаженого весілля" Тринчер взбудоражила кадрами со скандальным бойфрендом: "Как же я хочу...".

Напомним, что звезда "Скаженого весілля" Тринчер устроила жаркую фотосессию с зеркалом посреди поля:"кошка".

A еще Politeka сообщала, что звезду "Скаженого весілля" Тринчер пристыдили из-за пикантных фото с парнем: "Показуха".