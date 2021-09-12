Відома співачка і актриса Анна Трінчер вразила новими фотографіями в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса і співачка Анна Трінчер, яка днями презентувала "дорослий" кліп, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу юна зірка ошелешила публіку провокаційними фото з хлопцем біля розкішного авто.

На знімках Анна і її хлопець стоять біля гаража з розкішним червоним автомобілем на київських номерах. Перед камерою юна зірка з'явилася в коротких темних шортах, але виглядає, як ніби без штанів, і в модній шкіряній куртці, а завершують образ чорні кроси на танкетці. Волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на її обличчі оригінальні окуляри. На одному з фото дівчина пристрасно цілується зі своїм брутальним хлопцем, а на другому вона вигнулася в його обіймах.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Пишаюся! @voloshyn_xx. Ласкаво просимо в сім'ю»блискавка"! Другий порш у 23 роки... круто? Так!". Користувачі тут же почали коментувати знімки артистки: "Це вже показуха", "Як це круто. Аня, ви можете пишатися своїм хлопцем, він крутий", "Ну так, обманювати людей завжди вигідно", "Так рада", "Пожежа! Які молодці", "Красива пара!", "Які милі", "Тьху", "Такі класні", "Молодці", "Красиві".

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